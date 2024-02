Weegree AZS Politechnika Opolska wygrało we własnej hali 89:88 z ekipą Enea Basket Poznań. Emocje były do samego końca

Zawodnicy Weegree AZS byli faworytem spotkania z koszykarzami z Poznania. W ostatnich dwóch kolejkach powrócili na zwycięską ścieżkę, wygrywając 96:91 z Polonią Warszawa i 89:69 z Niedźwiadkami Przemyśl. Goście nie zamierzali się jednak poddawać, co pokazali w poprzedniej kolejce, kiedy to pokonali faworyzowany HydroTruck Radom 74:71.

Weegree AZS szybko uzyskało kilkupunktową przewagę, prowadząc w pewnym momencie 18:11. Wtedy jednak goście rzucili się do odrabiania strat, przez co na przerwę obie ekipy schodziły przy remisie 26:26.

Druga kwarta to przewaga drużyny z Poznania, która grała dobrze w obronie. Dzięki temu, a także utrzymującej się wysokiej skuteczności w ataku, prowadziła do przerwy 50:42.

Opolanie rzucili się do odrabiania strat w drugiej połowie. W trzeciej kwarcie zbliżyli się do rywali na 2 punkty, a w ostatniej części meczu wrzucili wyższy bieg i odskoczyli gościom na 78:70. To był ich najlepszy fragment w tym meczu. Kiedy mogło wydawać się, że spotkanie jest już rozstrzygnięte, poznaniacy znów zaczęli odrabiać straty. Końcówka to wyrównana walka o każdy punkt. Weegree wygrało dzięki rzutowi Michała Jodłowskiego 38 sekund przed końcową syreną. Gościom nie udało się już odrobić tej straty.