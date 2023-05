Wielojęzyczność jako szansa. Konferencja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

Największym zagrożeniem dla małych języków jest brak przekazu pokoleniowego. Negatywne oddziaływanie ma również brak świadomości w społeczeństwie, że takie języki istnieją.

- Często, jeśli spytamy nawet wykształconych Polaków o takie języki, jak karaimski, łemkowski, to nie wiedzą o nich nic, czasem nie wiedzą, że takie języki istnieją. Tymczasem zagrożenie wymarciem małych języków to jest zagrożenie nie tylko dla tych społeczności, które się nimi posługują. To wielkie zagrożenie też dla społeczeństwa w Polsce, czy Europie, ponieważ tracimy wtedy różnorodność, tracimy wrażliwość i zrozumienie dla innych kultur – wyjaśnia dr Monika Witt, prof. ucz.