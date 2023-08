Wojewódzki finał Bitwy Regionów. Przekładaniec miechowski okazał się najsmaczniejszy. Palce lizać!

- Najczęstsze pytania, z jakimi się zwracają rolnicy, to jak wypełniać wnioski o rehabilitację leczniczą, ponieważ od stycznia mogą jeździć do sanatorium nie tylko czynni rolnicy, ale też emeryci – mówi Aneta Wrzesińska, kierownik placówki terenowej KRUS w Kluczborku. – Rolników interesuje też jak zgłaszać wypadek przy pracy do KRUS-u. O to również często pytają.