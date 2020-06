Wybory prezydenckie 2020. Opolanie ruszyli do lokali wyborczych

Głosował tam m.in. pan Krystian. - Owszem, mam już swoje lata i jestem w grupie ryzyka jeśli chodzi o zachorowanie na koronawirusa. Ale i tak nie zdecydowałem się na głosowanie korespondencyjne , ponieważ nie czuję się specjalnie zagrożony. Zawsze chodzę głosować i nie trzeba mnie było do tego specjalnie namawiać. Zresztą, środki ostrożności w lokalach są takie, że chyba trzeba się postarać, żeby się zarazić - mówi.

Członkowie komisji wyborczych pilnują już przy wejściach, aby osoby wchodzące do lokalu miały zasłonięte usta i nos. Zwracają też uwagę na to, czy ludzie korzystają z płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu. Jakub Trzyna z obwodowej komisji nr 12 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 sam psika płynem na dłonie wyborców.

- Wolę tego pilnować, bo jeśli się tego nie robi, to zdarza się, że ludzie o tym zapominają - stwierdza.

W lokalach wyborczych obowiązują limity osób mogących przebywać w nich w jednym czasie, uzależnione od ich powierzchni. Wedle rozporządzenia, przelicznik to jedna o osoba na cztery metry kwadratowe.