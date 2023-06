Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego w szkole plastycznej w Nysie. Gośćmi honorowymi był brat zakonny i dwóch bezdomnych

Jak przyznaje Jonatan, początki w ośrodku nie są łatwe.

- Na początku ciężko jest zaaklimatyzować się wśród takich ludzi. Przede wszystkim trzeba chcieć być trzeźwym, bo nikt nie trzyma mnie w ośrodku na siłę. Jestem w stanie sobie uświadomić, że jeśli pójdę i się napiję, to stracę ten dach nad głową, szansę wyjścia na prostą i dalszej możliwości rozwoju - mówi 23-latek. - Przez całe życie miałem pod górę, sam sobie kopałem dołki, nikt mi nie chciał pomóc. Wtedy to właśnie bracia wyciągnęli do mnie rękę. Stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy moment w moim życiu, żeby to zmienić. Jeżeli chcesz żyć, kochasz życie, to powinieneś iść do przodu, zrobić to dla siebie.