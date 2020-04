Z części przystanków w Opolu zniknęły wiaty. Zdezorientowani pasażerowie: Co się z nimi stało?

Sytuacja ma miejsce między innymi na części przystanków na osiedlu Armii Krajowej czy też w centrum, jak choćby przy ulicy Sienkiewicza.

Opolski ratusz tłumaczy: to efekt nieprzedłużenia umowy z zewnętrzną firmą, która do tej pory zarządzała częścią wiat w mieście. - Mieliśmy zastrzeżenia co do sposobu utrzymania stanu technicznego i porządku wiat. Były one zaniedbane, nie przechodziły potrzebnych remontów, a przy tym firma czerpała zyski z powierzchni reklamowych. Nie mogło być więc mowy o kolejnej umowie. Wiązało się to jednak z tym, że 30 wiat chwilowo zniknęło z miejskich chodników - tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka opolskiego ratusza.