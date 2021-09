Zabójstwo na 1 Maja w Opolu. „Dostałem białej gorączki, on był mi winien pieniądze”

Narzędziem zbrodni stał się okazały nóż kuchenny, którego oskarżony – jak twierdzi – używał m.in. do rąbania drewna na rozpałkę. Feralnego dnia nóż leżał na stole, więc 49-letni Dariusz M. postanowił go użyć, by postraszyć niechcianego gościa i pozbyć się go z mieszkania. Sprawy jednak wymknęły się spod kontroli, bo ofiara miała liczne rany kłute.

- Mirosław Sz. był mi winny pieniądze. Upomniałem się o nie, a on mówił w kółko, że mi odda, ale nie oddawał - tak oskarżony opisywał przebieg feralnego dnia. W śledztwie wyliczył, że znajomy miał u niego ok. 7 tys. złotych długu. Na tę kwotę miała się składać pożyczka, zaległości za mieszkanie, a także to, co „Wielbłąd” ukradł późniejszemu oskarżonemu.

46-letni Mirosław Sz. pracował za granicą. 10 lutego 2021 roku był akurat w Polsce. Razem ze wspólną znajomą Ewą, pojawili się w mieszkaniu Dariusza M. przy ul. 1 Maja w Opolu. Przynieśli ze sobą wódkę, choć gospodarz, jak sam przyznał, wcześniej wypił 7 piw.