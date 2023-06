Zabytki Opolszczyzny na medal. Osoby, które dbają o architektoniczne perełki naszego województwa, zostały nagrodzone

Prace w tym obiekcie rozpoczęły się w 2016 roku. Łączna wysokość poniesionych dotychczas nakładów przy zabytku wynosi około 10 mln zł. Najbliższym wydarzeniem na niemodlińskim zamku będzie EtnoFestiwal, który zaplanowano na 15 sierpnia.

O podobny zabytek zadbał również Mirosław Garack, właściciel zamku w Bożejowie.

– To była siedziba pruskiej arystokracji. Obiekt trafił w moje ręce w opłakanym stanie. Pięć lat trwał remont. Teraz turyści cieszą się z tego przywróconego do życia zabytku. Ostatni właściciel napisał książkę o zamku. W tej sadze o śląskiej rodzinie znalazłem wiele szczegółów związanych z wnętrzami i samym obiektem. Na tym się wzorowałem i to pozwoliło wiernie odtworzyć wiele detali – mówił Mirosław Garack.