Zarząd Województwa Opolskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium. "Przede wszystkim pokazujemy jak sprawnie gospodarujemy"

- Poddaliśmy się ocenie za 2022 rok, co zrobiliśmy czy zrealizowaliśmy nasze plany – mówił marszałek.

- Przede wszystkim pokazujemy jak sprawnie gospodarujemy tymi środkami, które otrzymujemy dzięki mieszkańcom i ich podatkom. Dziś – po 25 latach – pokazujemy też jaką wartością jest to, że sami możemy decydować o tym na co wydawane są te pieniądze – podkreślił Rafał Bartek , przewodniczący sejmiku.

Ubiegłoroczny budżet podsumował Stanisław Mazur, skarbnik województwa. Poinformował, że ubiegłoroczne dochody wyniosły 675 202 307 zł, tj. 102 proc. zakładanych planów. Wydatki budżetu wyniosły zaś to 680 153 324 zł, czyli 96,7 proc. planu. W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono 221 041 271 zł (32,5 proc. wydatków budżetu ogółem). Skarbnik podkreślał też systematyczne zmniejszanie zadłużenia budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywne opinie. W głosowaniu 18 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium zarządowi województwa, 8 było przeciw.

Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura prezentując informację dot. zasobów pomocy społecznej w regionie w ubiegłym roku, przygotowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zwracała uwagę, że w kończącej się unijnej perspektywie finansowej wieloraką pomocą społeczną objęto w regionie około 32 tysiące osób za około 73 mln zł.

Natomiast systematycznie, z roku na rok, zmniejsza się liczba klientów pomocy społecznej w województwie opolskim. Od 2016 roku ten spadek wyniósł ponad 40% – dziś jest to około 20 tys. osób.

Rekordowe pieniądze na zabytki

W tym roku już po raz drugi radni województwa rozstrzygnęli konkurs na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach. Teraz rozdysponowano pół miliona złotych pomiędzy 19 beneficjentów. To przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i parafie. W sumie w tym roku z budżetu województwa przeznaczono 1,7 miliona złotych na konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W ramach dwóch konkursów renowacji doczeka się 56 obiektów. Jak podkreślał wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, to wkład samorządu województwa w poprawę stanów technicznych obiektów zabytkowych.