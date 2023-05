Zdarto mu skórę, wyrwano język. Relikwie św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski, trafiły do diecezji opolskiej

- Przykład świętych nas pociąga, a ich bratani modlitwa nas wspomaga. Jestem przekonany, ze właśnie po to św. Andrzej, kapłan i męczennik, przybywa dzisiaj do tego miejsca, aby jego życie stało się przykładem, wzorem. Jego ufna modlitwa pomocą i wsparciem - mówił w kazaniu ks. Przemysław Seń.

Relikwie św. Andrzeja Boboli, które we wtorek (16 maja) uroczyście wprowadzono do kościoła św. Jerzego w Podlesiu w dekanacie Głuchołazy, to cząstka jego kości umieszczona w metalowej tubie o kształcie okrągłego kryształu, zabezpieczonej czerwoną nicią jedwabną i opatrzonej pieczęcią Towarzystwa Jezusowego.

Życie św. Andrzeja Boboli niewątpliwie warte jest poznania. Szczególnie opis jego męczeńskiej śmierci i wytrwanie w wierze do końca powinien skłaniać do refleksji.

W czasie powstania Chmielnickiego przebywał we wsi Mohilno, gdzie wpadł w ręce Kozaków. 16 maja 1657 pojawili się w Janowie Poleskim z zamiarem mordowania Polaków. Ks. Andrzej Bobola był przez nich traktowany w kategoriach wroga politycznego, ponieważ szerzył wiarę katolicką wśród miejscowej, rusińskiej ludności.

Po pojmaniu ks. Andrzej został odarty z sutanny i na pół rozebranego przywiązano do słupa. Bito go nahajami, aby wyrzekł się wiary. Potem oprawcy upletli ze świeżych gałęzi wierzbowych koronę na wzór Chrystusowej, włożyli na jego głowę i policzkowali go, aż stracił zęby. Następnie wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Później został odwiązany od słupa, okręcony sznurem, którego dwa końce przymocowano do siodeł. Ks. Andrzej, popędzany kłuciem lanc, musiał biec za końmi. Dodatkowo oprawcy bili go szablami, raniąc mu palce, nogę oraz przekłuwając oko.