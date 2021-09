Zgrzyt w klubie prezydenta Opola. Poszło o patronat Arkadiusza Wiśniewskiego dla Marszu Równości

Arkadiusz Wiśniewski o udzieleniu honorowego patronatu III Marszowi Równości w Opolu (ma się odbyć 25 września) poinformował na początku września. We wpisie na swoim oficjalnym profilu na Facebooku przyznał, że nie robił tego w przypadku poprzednich edycji i uzasadnił przyczynę zmiany podejścia do tematu.

- Powodów jest co najmniej kilka, ale najważniejszy to ten, że z coraz większym oburzeniem obserwuję, jak instrumentalnie wykorzystuje się mniejszości do doraźnej walki politycznej. Jak krzywdzi się ludzi tylko po to, by zyskać poklask i wzbudzić negatywne emocje. Najbardziej przerażające jest to, że robią to ludzie władzy. Ci, którzy powinni służyć obywatelom, tymczasem zdobyte zaufanie społeczne wykorzystują by część z nich niszczyć i szkalować - wskazywał Arkadiusz Wiśniewski.