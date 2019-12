Zmiany na opolskiej prawicy. Dwóch radnych PiS przeszło do Solidarnej Polski. Arkadiusz Sz. wykluczony z klubu Prawa i Sprawiedliwości

Klub PiS w opolskiej radzie miasta skurczył się z czterech do trzech osób. Koledzy postanowili wykluczyć z niego Arkadiusza Sz. Dwóch radnych prawicy zmieniło też barwy. Odeszli z PiS i zapisali się do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Arkadiusz Sz. odszedł z PiS w wakacje. Stało się to po nagłośnieniu przez media faktu, że policja na początku 2019 roku przyłapała go na kierowaniu samochodem, choć utracił prawo jazdy w 2007 roku. Okazało się, że przez ten czas mundurowi łapali go na jeżdżeniu bez prawa jazdy w sumie siedem razy, zaś od 1997 roku 36 razy zatrzymywano go za różne wykroczenia drogowe. Arkadiusz Sz. wykluczony z klubu PiS Arkadiusz Sz. jest oskarżony o kierowanie samochodem pomimo braku uprawnień. Proces byłego doradcy wojewody opolskiego toczy się przed sądem w Nysie.

Mimo tego aż do poniedziałku 30 grudnia pozostawał on członkiem klubu PiS w opolskiej radzie miasta. Tego dnia otrzymałem pismo z informacją, że pan radny został wykluczony z klubu PiS - mówi Łukasz Sowada, przewodniczący rady miasta z ramienia klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

- To trzeba było w końcu zrobić. Niewyobrażalnym jest, że tak długo do klubu Prawa i Sprawiedliwości należał człowiek z zarzutami. Aż dziw bierze, że to nie zostało wcześniej uporządkowane - komentuje jeden z polityków prawicy. Arkadiusz Sz. nadal pozostaje wiceprzewodniczącym rady miasta. Został tam wybrany z rekomendacji klubu PiS. - Pozbawienie go statusu członka klubu nie oznacza, że traci tę funkcję. W tym przypadku zmiana może nastąpić, jeśli pan radny zrezygnuje z roli wiceprzewodniczącego, bądź rada przegłosuje wniosek o jego odwołanie - mówi Łukasz Sowada. - Jeśli Arkadiusz Sz. sam nie zrezygnuje, to nasi radni na pewno zawnioskują o odwołanie go - zapowiada polityk prawicy. PiS bez większości w klubie PiS Wykluczenie Arkadiusza Sz. z klubu PiS oznacza, że skurczył się on z czterech do trzech radnych. Pozostają w nim Michał Nowak (przewodniczący klubu), Sławomir Batko oraz Marek Kawa.

Aczkolwiek PiS nie ma w klubie większości. Do partii Jarosława Kaczyńskiego należy tam już tylko Marek Kawa. Pozostali radni postanowili odejść i zapisali się do Solidarnej Polski. - Podjęliśmy tę decyzję niezależnie - mówi Sławomir Batko. - Nie jesteśmy już w PiS, ale klub nadal będzie działał pod tym szyldem, bo pozostajemy ludźmi Zjednoczonej Prawicy - stwierdza. Odejście Sławomira Batko do partii Zbigniewa Ziobry nie jest zaskoczeniem jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w kampanii wyborczej do Sejmu wspierał on mocno Janusza Kowalskiego, zadeklarowanego "ziobrystę". Wiceminister aktywów państwowych pojawił się zresztą na poniedziałkowej sesji, by podziękować radnym za jednomyślność w temacie inicjatywy utrzymania SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Michał Nowak z kolei nie miał ostatnio najlepszych notowań u Violetty Porowskiej, posłanki PiS i szefowej partii w regionie.

- Pamięta mu kampanię samorządową z 2018 roku, gdy bez powodzenia walczyła o fotel prezydenta Opola - słyszymy na prawicy. Violetta Porowska przekonuje, że nie jest zawiedziona odejściem dwóch radnych z PiS do Solidarnej Polski. - Nie była to zmiana nagła, obaj od dłuższego czasu sygnalizowali, że jest im bliżej do tego środowiska. Nadal działamy jednak wspólnie, w ramach obozu zjednoczonej prawicy - stwierdza.

