Znaczniki na drzewach w Parku Nadodrzańskim w Opolu. Jedno wycięte. Co z pozostałymi? [ZDJĘCIA]

- Często spaceruję po parku i z przykrością patrzę na to, co się tutaj dzieje. Drzewa są ścinane, a do usuwania liści wykorzystuje się ciężki sprzęt. Dwa lata temu odbyła się tu wycinka kilkudziesięciu drzew. Można odnieść wrażenie, że ktoś myli pielęgnację z dewastacja – komentuje kobieta.

W sobotę przy jednej z alejek w Parku Nadodrzańskim leżało drzewo pocięte na kawałki. Ten widok niepokoił spacerujących. - Tym bardziej, że wystarczy się przejść po parku, by zobaczyć, że na innych drzewach, całkiem dorodnych, również są kolorowe znaczniki podobne do tego, jaki jest na ściętym okazie – wskazuje pani Krystyna.

- Bzdura – odpowiada Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta. – Zarzuty o celowej degradacji parku by budować średnicówkę, pokazują jak oderwani od rzeczywistości są ich głosiciele. Być może oni by powstrzymać budowę nowego mostu przez Odrę sięgają do tak absurdalnych metod i teorii, ale urzędowi miasta to nie przystoi i nie przyszło nigdy do głowy – stwierdza.

- Drzewo ścięte w parku w ostatnich dniach to lipa, która cierpiała na posusz. W przypadku pozostałych oznaczonych roślin konieczne były prace pielęgnacyjne polegające na przycięciu suchych konarów i gałęzi, aby nikomu nic nie spadło na głowę i nie doszło do tragedii. Nie przewidujemy żadnych dodatkowych wycinek w parku – mówi.

- Natomiast porządkowanie liści jest konieczne o tyle, że gdybyśmy ich nie usunęli przez zimę mogłyby one zgnić, uniemożliwiając rekreacyjne korzystanie z parku. Ciężki sprzęt do usuwania liści jeździł głównie po alejkach, a jeśli wyjechał poza ich obręb, to okolica była grabiona, aby rozbić ziemię – argumentuje pani rzecznik.