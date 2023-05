ZUS ostrzega przed oszustami. Uważajcie na podejrzane SMS-y z linkami. Nie klikajcie w nie!

- Jeśli na nasz numer telefonu przyszedł SMS albo na nasz adres poczty elektronicznej wpłynęła wiadomość mailowa z załączonym linkiem bądź załącznikiem do pobrania, której nadawcą jest rzekomo ZUS, to należy najpierw zastanowić się, czy ją otwierać. Zwłaszcza wtedy, gdy korespondencja dotyczy jakiegoś świadczenia, a my o nic nie wnioskowaliśmy – mówi Sebastian Szczurek. - ZUS nie kontaktuje się z klientami w ten sposób.