24-letni pedofil zatrzymany przez policjantów z Opola. W akcji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Jak informują śledczy, zatrzymany mężczyzna korzystając z wytworzonego fałszywego profilu na portalach społecznościowych, nawiązał kontakt z osobą małoletnią podając się za niewiele starszego rówieśnika, czym zdobył zaufanie osoby pokrzywdzonej.

- Z czasem trwania wirtualnej znajomości namawiał ofiarę do przesyłania mu intymnych zdjęć, a także dążył do przeniesienia relacji i spotkania ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego - informują opolscy policjanci.