Zużyte maseczki i rękawiczki lądują w kanalizacji i zapychają urządzenia. To bardzo niebezpieczne!

-Mamy 78 przepompowni ścieków w gminie Nysa, co dwa tygodnie z tego powodu pada jedna z nich – mówi Edyta Peikert. – Apeluję do mieszkańców, aby wszelkiego rodzaju materiały ochrony osobistej utylizowali w odpowiedni sposób, a nie wyrzucali do kanalizacji. Skutkiem może być zatkanie sieci i wypływanie nieczystości w mieszkaniach leżących powyżej miejsca awarii.

W ostatni poniedziałek zbrylona masa uszkodziła przepompownię ścieków we wsi Niwnica koło Nysy. Pracownicy nyskiej Akwy musieli usuwać awarię urządzeń. Jak mówi prezes Akwy Edyta Peikert, kawałki gumy w urządzeniach wskazują, że wrzucano do kanalizacji jednorazowe rękawiczki.

-W studzienkach kanalizacyjnych zbiera się sporo materiału, w którym widać rękawiczki gumowe. Czyścimy to na bieżąco – dodaje Paweł Kawecki, prezes prudnickiej spółki Wodociągi i Kanalizacja. - Nie sądzę, żeby to było wyrzucane do ubikacji. Podejrzewam, że raczej rękawiczki zostały gdzieś wyrzucone na ulicy i dostały się do sieci przez studzienki kanalizacyjne.