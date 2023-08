10 Opolska Brygada Logistyczna ma nowych żołnierzy. Po intensywnym szkoleniu złożyli przysięgę wojskową

- W rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Wysiłek zbrojny stanowi nieodłączną część naszego narodu. Rocznica cudu nad Wisłą kieruje nasza uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najważniejsze. Na cnoty narodowe, z którymi powinniśmy się utożsamiać i do których osiągnięcia dążymy: umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w służbie ojczyzny – mówił do zgromadzonych gen. Maciej Siudak.