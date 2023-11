100 lat temu niemiecki sąd zarejestrował I Dzielnicę Związku Polaków w Niemczech. Obchody w Opolu Marcin Żukowski

We wtorek 7 listopada w Opolu uczczono setną rocznicę zarejestrowania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. - Przyznawanie się do bycia Polakiem w przedwojennych Niemczech było aktem wielkiej odwagi - przekonywali uczestnicy uroczystości i zachęcali do wzorowania się na tamtym pokoleniu. Na ulicy Krakowskiej prezentowana jest wystawa przybliżająca historię Rodłaków.