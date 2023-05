Zorganizowana grupa przestępcza handlowała narkotykami w Brzegu. Na ławie zasiadła nawet 68-letnia emerytka, która miała pomagać przestępcom

- W żaden sposób nie czuję się członkiem jakieś grupy przestępczej. A ze sprzedawania narkotyków nie uczyniłem swojego źródła dochodu, bo nie dostawałem za to żadnych pieniędzy. Mogłem za to palić marihuanę – stwierdził Damian L.

Mężczyzna przyznał się do postawionego mu zarzutu pomocy w sprzedaży narkotyków.

- Mieszkałem ze Sławkiem i widziałem, jak każdego dnia przychodzili do nas ludzie po narkotyki. To była szybka akcja. Na stale czasem pojawiła się półkilogramowa „kula amfetaminy”. Ja się tym nie zajmowałem, tylko marihuaną. Moi koledzy pisali do mnie, że chcą zapalić, pytałem ile chcą, a potem się z nimi umawiałem w parku albo pod sklepem i dochodziło do transakcji. Za gram brałem 40 zł, ale całość oddawałem Sławkowi – zeznał oskarżony.