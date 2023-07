300 plus w województwie opolskim. Do ZUS wpłynęło już 35 tysięcy wniosków o wyprawkę

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę?

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

W ramach programu „Dobry Start” rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę?

Wniosek o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu [email protected]