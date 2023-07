Archeolodzy wracają do katedry opolskiej. Będą pracowali w kilkunastu wykopach

- Będzie na pewno świadectwem bytności ludzi tutaj w przeszłości, ale też świadectwem dla przyszłych pokoleń - mówi.

Podejmowane prace będą prowadzone zarówno wewnątrz świątyni, jak i poza nią. Badacze maja nadzieję odkryć m.in. kolejne pochówki.

Zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych obowiązuje do końca roku. W tym okresie powinny zakończyć się prace ziemne, a miejsce powinno zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Jeśli badacze dokonają jakiegoś niespodziewanego odkrycia, wtedy możliwe jest wydłużenie czasu trwania prac. Nie wiadomo, kiedy świątynia zostanie ponownie udostępniona wiernym. Ostrożne założenia wskazują, że być może stanie się to do przyszłej Wielkanocy.