Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Były piękne i klimatyczne. Brzeg, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nysa, Prudnik

Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Widoki z wyjątkowych zakątków

Most prowadzący do nieistniejącej ulicy Celnej w Brzegu oraz ludzie pływający w łódkach po stawach w parku. Ujęcia z ulicy Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu. Pomnik cesarza Wilhelma I z kamienicami w tle. Turyści relaksujący się w Głuchołazach w okolicy ośrodka Waldfrieden. Przedwojenne uliczki i rynki Nysy, Głubczyc, Olesna i Kluczborka. To tylko część lokacji z opolskich miast, które można zobaczyć na przedwojennych pocztówkach.