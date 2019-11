Bałagan przy wyremontowanym placu w centrum Opola. Mieszkańcy: Co z kontenerami za ćwierć miliona złotych? [ZDJĘCIA]

Podziemne kontenery na odpady - na papier i metale, plastik, szkło, bioodpady i odpady zmieszane – zainstalowano przy pl. św. Sebastiana, wzdłuż ul. Staromiejskiej. Zastąpiły szereg tradycyjnych pojemników, które stały tam przez lata. Inwestycja pochłonęła około 230 tys. zł.

Były jednak dostępne ledwie przez kilka tygodni. W połowie lutego kontenery zamknięto i owinięto czarną folią. Na miejsce wróciły pojemniki. Okoliczni mieszkańcy nie kryli niezadowolenia. Wskazywali, że dzięki podziemnym kontenerom okolica prezentowała się bardziej estetycznie, a stare kubły ją szpecą.

Ratusz ruch ten tłumaczył remontem pl. św. Sebastiana. Urzędnicy wskazywali, że plac trzeba zamykać, a specjalistyczny pojazd do wydobywania kontenerów spod ziemi nie byłby w stanie tam dojechać i manewrować. Miasto deklarowało, że kubły znikną wraz z zakończeniem modernizacji placu.

- Ta zakończyła się ponad miesiąc temu. A stare kubły jak stały, tak stoją - stwierdza pan Łukasz. - Co więcej, ich okolica stała się regularnym śmietniskiem, gdzie ludzie wyrzucają gabaryty. Z części wrzutni zdarto folię i ludzie wrzucają tam byle co. Wygląda to tak, jakby miasto wyrzuciło blisko ćwierć miliona złotych na podstawę dla starych kubłów - denerwuje się mężczyzna.