Bardziej zielone i ekologiczne Opole jest możliwe. Koalicja Obywatelska ma na to plan

Przemysław Pospieszyński podkreślił konieczność zwiększenia wysiłków w walce z zanieczyszczeniem powietrza, w szczególności poprzez modernizację programu wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne.

- Naszym postulatem jest zmiana programu wymiany kopciuchów w Opolu, aby był on bardziej dostępny dla mieszkańców naszego miasta. Program ten wymaga modyfikacji, aby umożliwić osobom najuboższym uzyskanie do 99-procentowej bonifikaty na wymianę pieców – mówił Przemysław Pospieszyński.

Barbara Kamińska wskazała na potrzebę utworzenia zespołu do spraw zmian klimatu, który miałby za zadanie przygotowywanie miasta do adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.