Będzie rozbudowa Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu. Ruszy produkcja specjalistycznej żywności medycznej

– Wiemy, jak ważne jest żywienie medyczne i jego stosowanie, które powinno stanowić integralny element opieki nad chorymi w każdym wieku. Żywienie dojelitowe, zalecane każdorazowo przez lekarza, zapobiega utracie masy ciała, daje siłę do walki z chorobą, ogranicza liczbę infekcji i powikłań, przyspiesza powrót do zdrowia i możliwość podjęcia kolejnych etapów leczenia u pacjentów. Możliwość produkowania tych diet w Polsce przełoży się na jeszcze lepszy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują – mówi Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutricia Polska.