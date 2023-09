Borja Galan - jeden z liderów Odry Opole zna smak dużego futbolu [WYWIAD]

Co przekonało cię do przyjścia do Odry? Znalazłem się w takim momencie kariery i życia, że chciałem wyjechać z ojczyzny i pozyskać nowe doświadczenia. Odra dała mi właśnie taką szansę. Już po pierwszej rozmowie z osobami decyzyjnymi w klubie wyczułem, że podoba im się mój styl gry i naprawdę we mnie wierzą. To przekonanie sprawiło, że łatwo przyszło mi podjęcie decyzji o związaniu się z Odrą.

Dokładnie tak. Jakie myśli przewijają ci się więc teraz przed głowę, kiedy po 7 kolejkach przewodzicie w tabeli Fortuna 1 Ligi? Odczuwam oczywiście dużą radość, bo już teraz zdobyliśmy 16 punktów, czyli więcej niż miała Odra w połowie poprzedniego sezonu, kiedy do niej przychodziłem (wówczas opolanie mieli na koncie 15 "oczek" – red.). Za nami udany start, ale liczy się tylko to, co przed nami. Musimy próbować utrzymać obecne tempo i dążyć do tego, by znaleźć się na 1. pozycji także na koniec sezonu.

Na początek szybki test. Interesujesz się historią, a pytanie będzie nawiązywać do twojego obecnego klubu. Co miało miejsce w roku 1981? Hmm… wtedy Odra po raz ostatni grała w ekstraklasie?

Paradoksalnie byłeś w Polsce także chwilę przed podpisaniem kontraktu z Odrą. Zgadza się, jako turysta. W grudniu przyjechaliśmy z przyjaciółmi zwiedzać wasz kraj. Wtedy nie miałem jeszcze żadnego kontaktu z Odrą, a miesiąc później już byłem z nią związany. Temat mojego transferu zaczął się w styczniu, co pokazuje, jak życie potrafi zaskakiwać. Wcześniej Polska była dla mnie raczej anonimowym miejscem, więc tym bardziej nic nie wiedziałem o Opolu. Obie strony chciały jednak tego samego, więc szybko doszliśmy do porozumienia.

Była to jedyna oferta, jaką otrzymałeś wtedy z zagranicy? Nie, miałem kilka propozycji. Część z nich była nawet od innych polskich klubów. Pojawiła się też oferta z Azji, ale nie z modnego teraz kierunku, jakim jest Arabia Saudyjska (uśmiech). Postawiłem jednak na Odrę i każdego dnia utwierdzam się w przekonaniu, że był to właściwy wybór.

W Odrze idzie ci jak dotąd bardzo dobrze, ale miałeś też trudne momenty. Jednym z nich były dwa z rzędu niewykorzystane rzuty karne w meczu z Sandecją Nowy Sącz. Co wtedy czułeś? Starałem się zachować zdrowy rozsądek i na szybko zdecydować, co będzie najlepsze dla drużyny. Uważam, że w obu przypadkach nie uderzyłem źle, ale bramkarz obronił te strzały … tyle że wychodząc przed linię. Przed trzecim karnym uznałem jednak, iż to nie moja chwila. Czasem tak po prostu w sporcie bywa. Porozmawiałem chwilę z Rafałem Niziołkiem i zaznaczyłem, że mogę uderzać po raz trzeci, lecz bardziej komfortowo bym się czuł, gdyby to on przejął odpowiedzialność za wykonanie "jedenastki". Nie miał z tym żadnego problemu. Wziął piłkę i pewnie zdobył gola, więc dla drużyny wszystko wyszło perfekcyjnie.

Niepomyślnie zakończył się dla ciebie też mecz z GKS-em Tychy. Najpierw zdobyłeś pięknego gola, ale tuż przed końcem meczu, przy wyniku 3:0, otrzymałeś bezpośrednią czerwoną kartkę przed kluczową fazą sezonu. Trudno było mi się pogodzić z tą decyzją, ponieważ faul oczywiście był, ale nie było w nim żadnej premedytacji. Cały czas patrzyłem na piłkę. Dwa mecze zawieszenia były według mnie zbyt surową karą. Na szczęście drużyna dobrze sobie beze mnie poradziła, ponieważ w tych kluczowych meczach zdobyła cztery punkty. Trener Adam Nocoń nie miał do mnie pretensji, ponieważ w pełni rozumiał moje stanowisko. Co warte podkreślenia, była to moja pierwsza czerwona kartka w karierze. Nigdy nie byłem agresywnym zawodnikiem – to rywale częściej w nieprzepisowy sposób zatrzymują mnie niż ja ich. Potwierdzają to też statystyki: jestem jednym z najczęściej faulowanych piłkarzy w Fortuna 1 Lidze.

Na treningach to wygląda podobnie?

Owszem. Oczywiście jednak nie są to takie same faule jak podczas meczów. Jednym z wyróżników naszej drużyny jest natomiast to, że trenujemy bardzo zawzięcie. Trener na każdych zajęciach zwraca uwagę na to, by odbywały się one na odpowiedniej intensywności. Wtedy zdecydowanie łatwiej zaprezentować później należyte zaangażowanie w spotkaniach o punkty. Faule generalnie nie stanowią dla mnie wielkiego problemu. Taki już mam styl gry, że jestem na nie narażony i zdążyłem się do tego przyzwyczaić.

W adaptacji do polskich realiów ponoć szybko pomógł ci Piotr Żemło.

To prawda, już na pierwszym treningu sprzedał mi soczystego kopniaka, okraszonego słowami "witamy w Polsce" (śmiech). Nie był to jednak żaden straszny faul, wszystko odbyło się w konwencji żartu. Pokazało mi to natomiast, że w Fortuna 1 Lidze rzeczywiście będę mieć regularnie do czynienia z twardą grą.