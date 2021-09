Capita wchodzi do Opola. Co nowa firma ma do zaoferowania pracownikom?

- W Opolu pojawia się nowy inwestor. Inwestor o niezwykle wysokiej jakości, bardzo rozpoznawalnej marce w całym świecie. Jest to wyróżnienie, że wybrał właśnie nasze miasto jako miejsce, w którym będzie rozwijać swój biznes – mówił prezydent Arkadiusz Wiśniewski, na czwartkowej konferencji prasowej. – Firma działa przede wszystkim na rynku brytyjskim. Jest perłą, która wielu osobom stworzy warunki do rozwoju i zatrzyma w Opolu.

- Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy otworzyć naszą działalność w Opolu – mówił James Wood, który reprezentuje firmę Capita. – Szukamy nowych talentów i w krótkim czasie zauważyliśmy, że Opole jest pod tym względem wyjątkowe. Obecnie szukamy osób o niemieckojęzycznych kompetencjach językowych. Oferujemy możliwość rozwoju kariery oraz rozwoju osobistego. Nie chcemy, aby nasi pracownicy traktowali to zatrudnienie jako zwykłą pracę, do której przychodzi się na rok albo dwa. Chcemy, aby było to dla nich miejsce rozwoju w perspektywie długoterminowej.