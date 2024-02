Centrum Opola przed wojną. Przy Krakowskiej był sąd a na pl. Wolności domy towarowe. Miasto na przedwojennych pocztówkach

To tylko jeden z przykładów na to, jak wiele historii kryje się w miejscach, które mijamy codziennie. W wielu przypadkach jedynym śladem są archiwalne fotografie oraz pocztówki, ukazujące dawną formę różnych punktów Opola.

Jak czytamy na stronie "Opole z Sercem", oba obiekty padły ofiarą wojennej zawieruchy. Po latach, gdy rozpoczęła się odbudowa, dom towarowy Franza Justa przerobiono tak, by formą nawiązywał do sąsiedniego obiektu. W ten sposób powstał biurowiec dla miejskich i wojewódzkich urzędników.

Zaś po lewej są nieistniejące kamienice, w miejscu których powstał blok. Na jego parterze są teraz cukiernie. Do dziś przetrwał za to widoczny nieco w głębi gmach, w którym przez lata działał bank.

To tylko część przykładów na to, jak niegdyś prezentowało się centrum Opola. Ukazują nie tylko to, jak wiele zmieniło się na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, które budynki zniknęły z krajobrazu miasta, a które przetrwały do dziś.

W pewnych przypadkach są też świadectwem przemian w samym przedwojennym Oppeln. Tak jest w przypadku pocztówki z 1915 roku, ukazującej budynek narożny przylegający do domu towarowego Franza Justa, w miejscu którego powstał pawilon handlowy Ota.

Pocztówki zamieszczone w galerii pochodzą ze zbiorów Opolskiej Biblioteki Cyfrowej, prowadzonej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Jednym z najstarszych egzemplarzy jest panorama miasta z Wieży Piastowskiej datowana na końcówkę XIX wieku - rok 1898!

Są też pierwsze ujęcia z "dzielnicy generalskiej" czy widok rynku w dzień handlowy. A to tylko część z powodów, dla których warto zobaczyć, jak ponad sto lat temu wyglądało Opole.