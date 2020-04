20 groszy różnicy. Na stacjach w Opolu [b]DROGO[/b]

Niedawno pisałem o tym, że Opole i województwo należy do najdroższych w Polsce, w tym zawierają się również ceny paliw. To efekt nieudolności Władz Opola i Województwa, które nie potrafią doprowadzić do wyrównania cen paliw z województwami ościennymi.