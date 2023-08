Co zrobić, by polska szkoła była bardziej przyjazna uczniowi? Walka z hejtem i stygmatyzacją osób korzystających z psychologa szkolnego

Spotkania z uczniami odbyły się w różnych regionach kraju, w tym na Opolszczyźnie. Celem tych spotkań było stworzenie otwartej przestrzeni do dyskusji nad problemami i pomysłami młodych ludzi.

- Chciałbym podziękować młodzieży za udział w konsultacjach. To były niezwykle wartościowe spotkania, gdzie każdy miał możliwość wyrażenia swoich opinii na temat polskiej szkoły. Dyskusja była prowadzona na wysokim poziomie, a kultura rozmowy była godna podziwu. Rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym, telefonach w szkołach i wielu innych kwestiach – mówi Michał Siek, opolski kurator oświaty.

Jednym z głównych problemów poruszanych przez uczniów było zjawisko hejtu w cyberprzestrzeni. Uczestnicy konsultacji wyrazili swoje obawy co do bezpieczeństwa w sieci, gdzie pozorna anonimowość zachęca do wulgarnych komentarzy i ataków personalnych.