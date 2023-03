Czeski konsulat w Opolu ma ręce pełne pracy. Czechofilów też u nas nie brakuje. Rozmowa z dr Arturem Żurakowskim

Nasz konsulat głównie zajmuje się sprawami obywateli Czech w Polsce. Prowadzimy sprawy związane z potwierdzaniem dokumentów, paszportów czeskich. Współpracujemy z organami ścigania, gdy dochodzi do zatrzymań czeskich obywateli przez polską policję. Policja dostarcza nam dokumenty czeskich obywateli, zabrane za wykroczenia drogowe na terenie Polski. Zajmowaliśmy się sprawami Czechów, przebywających w polskich szpitalach.

Zaczynając pracę nie do końca wiedzieliśmy z czym będziemy mieli do czynienia. Teraz nie ma tygodnia, żeby się nie pojawił jakiś nowy temat.

Ostatnio zajmowaliśmy się kontaktami środowiska opolskich winiarzy, a na Opolszczyźnie jest już prawie 20 winnic, z winiarzami z Moraw, którzy mają ogromne doświadczenie. Namawiam do takich kontaktów, bo takie „now khow” jak na Morawach, w niewielu miejscach można dostać. Morawskie festiwale wina, to coś niesamowitego - degustacjom towarzyszą fajne wydarzenia kulturalne, dobre jedzenie, eventy muzyczne. Taka współpraca może być korzystna dla dwóch stron. Niedługo w Otmuchowie odbędzie festiwal wina, jego organizatorzy już się z nami kontaktowali.

Do zrobienia jest bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić ze wszystkim. Korzystamy z pomocy czeskich, wyspecjalizowanych firm państwowych. Np. w dziedzinie handlu, biznesu pomaga nam Czech Trade. Polska jest drugim partnerem gospodarczym Czechów, a Czesi są dla Polski czwartym partnerem. Tymczasem na naszym pograniczu, poza wizytami zakupowymi, czeskich firm nie działa zbyt wiele. W Katowickiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej są zaledwie dwa czeskie przedsiębiorstwa. Tymczasem Czesi mają dużo ciekawych firm, operujących na całym świecie. Na przykład mają bogate doświadczenia w energii atomowej, bo wybudowali już trzy takie elektrownie. Planujemy wspólne forum na ten temat.

Jak wygląda polsko czeska współpraca naukowa?

We wrześniu na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się konferencja „czechoznawstwa” i równocześnie konferencja „polonoznawstwa” na Uniwersytecie Karola w Pradze. Konsulat jest patronem tego zdarzenia, ale też ją współorganizujemy, ja osobiście wezmę udział w panelu ekonomicznym.

Dla ludzi okazją do spotkań i poznawania się są głównie wydarzenia kulturalne. Coś się szykuje?

Na początku kwietnia organizujemy wystawę stołów świątecznych. Pomogły nam panie z Bruntala, zaprezentujemy czeskie potrawy. We wrześniu w ramach Opolskiego Święta Piwa odbędą się Dni Czeskie. Chcemy zorganizować w tym czasie wystawę czeskiej sztuki. Czeskie Centrum – kolejna organizacja zajmująca się promocją czeskiej kultury, przygotowuje dla nas weekend filmowy z czeskim współczesnym filmem. Z kina Meduza mam informacje, że na każdym czeskim filmie sala kinowa jest pełna. To znaczy, że to kino budzi zainteresowanie.