Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia. Komu przysługuje? Jak go uzyskać?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom w czasie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej – od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

- Świadczenie jest przeznaczone zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – opisuje Sebastian Szczurek.

ZUS przypomina, że świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

- Od początku stycznia tego roku do końca listopada do opolskiego ZUS wpłynęło ponad 20 tys. wniosków o przyznanie i wypłatę zasiłku opiekuńczego oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wskazuje Sebastian Szczurek.