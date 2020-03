Dominika Gabryś, tancerka z Opola, dostała się do prestiżowego międzynarodowego konkursu

Jest jedną z dwóch polskich tancerek, którym udało się dostać do Dance World Cup w Rzymie w kategorii contemporary powyżej 18 lat. Podczas ogólnopolskich eliminacji w Krakowie jurorzy wysoko ocenili jej program „In my own world”, a w szczególności poziom techniczny występu, artystyczną interpretację, muzykalnoość, ekspresję i osobowość. Jedną z oceniających była Loralei Visinescu Bari– dyrektor artystyczny konkursu.

- Marzyłam o udziale w Dance World Cup. To są zawody na bardzo wysokim poziomie technicznym, można sprawdzić się w rywalizacji z najlepszymi - mówi tancerka.

- Jestem bardzo dumna z sukcesu Dominiki. Ona ciężko pracuje, na scenie daje z siebie wszystko. Praca z tak młodą, pełną pasji i ambicji osobą to sama przyjemność - podkreśla Ewa Mędrzycka, trenerka, choreografka i właścicielka opolskiego studia tańca.