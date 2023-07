Wyniki matury 2023. Tak poradzili sobie młodzi Opolanie na tle rówieśników z Polski. W niczym nie są gorsi od reszty kraju

W maju w województwie opolskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 5 348 tegorocznych absolwentów szkół średnich. Ponadto na Opolszczyźnie do egzaminu przystąpiło 2 absolwentów – obywateli Ukrainy, uchodźców wojennych. W skali kraju maturę zdawało 253 495 osób.

W województwie opolskim pozytywny wynik uzyskało 84,3 proc. wszystkich zdających. 11,6 proc. to osoby, które mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. 4,1 proc. zdających nie zdało matury w wersji podstawowej