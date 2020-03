Drzewa w Osowcu pod topór. Są protesty mieszkańców

Drzewa przestały istnieć. No bo, po co komu drzewa i to jeszcze tak ogromne, które dają cień, niektórym okna zasłaniają a jesienią sporo pracy, bo liście trzeba grabić. W poszukiwaniu drzew, ochłody od upalnych dni oraz cienia i tlenu wystarczy pójść do lasu, tam jeszcze rosną, choć też nie wiadomo jak długo - pisze mieszkanka Osowca. - Tymczasem ogłaszam konkurs na nazwę ulicy Lipowej, no bo jak lip nie ma to też nazwę należy zmienić. Podaję propozycję: ulica Tartaczna jak wam się podoba?