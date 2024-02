Element piąty. Kilka lat po śmierci Juliusza Gabryela ukaże się nowa książka poety z Kluczborka

- Wiadomo, że za życia, mając już zapewniony druk „Lustrzanych fikcji", Julek zaczął zbierać wiersze do piątej książki i zatytułował ją „Element piąty". Taki katalog stworzył na swoim laptopie, no ale było w nim ledwie sześć wierszy - mówi Radosław Wiśniewski. - W naszym odczuciu, ponieważ byłaby to piąta książkowa publikacja Julka, ta cyfra powinna znaleźć się w tytule.