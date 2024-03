Estoński piłkarz Odry Opole Artur Pikk może zagrać przeciwko reprezentacji Polski. To bardzo realny scenariusz

- Nie pompujemy balonika, bo mamy świadomość, jak trudne wyzwanie czekać nas będzie podczas meczu w Warszawie. Oczywiście spróbujemy powalczyć o swoje, bo nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieć lepszą szansę, by zagrać w mistrzostwach Europy. Robimy co w naszej mocy, by jak najlepiej przygotować się do tego starcia. Podchodzimy do niego z chłodną głową, ale i z wiarą, że wszystko jest możliwe. To tylko jeden mecz, a w takim przypadku nigdy do końca nie wiadomo, co się może wydarzyć - powiedział Pikk.