Ewakuacja z piekła, czyli 40 godzin, które wywróciły życie do góry nogami Mirela Mazurkiewicz

Opiekunowie z podkijowskiego ośrodka, ich wychowankowie oraz suczka Berta uciekli do Polski, gdzie spędzili blisko tydzień. Stąd ruszyli do Szwajcarii, bo tu mieszka założyciel organizacji pozarządowej, która prowadziła ich ośrodek na Ukrainie. archiwum prywatne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Jak na komendę rzucili się do przydrożnego rowu. Do jednej piersi przytulała oniemiałą ze strachu 8-latkę. Do drugiej - przerażonego labradora, który podobnie jak ewakuowane z ośrodka pod Kijowem dzieci wiele w życiu przeszedł. Nim ruszyli w śmiertelnie niebezpieczną drogę wśród lecących z nieba bomb, Uliana ugotowała podopiecznym obiad. Ziemniaki z ziołami i czosnkiem, bo na mięso nie mogli już dłużej czekać. Dzieci później powiedzą, że był to najlepszy obiad w ich życiu…