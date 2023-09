Festiwal Niezwykłości w Kluczborku. Niepełnosprawni mają wiele talentów i pasji

Placówki prezentowały się też na scenie. Można było posłuchać o tym, czym się zajmują, a także obejrzeć występy taneczne czy wokalne podopiecznych.

- Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się w Kluczborku. Myślę, to, co robimy w naszym mieście dla osób niepełnosprawnych, jest naprawdę powodem do dumy – mówi burmistrz Jarosław Kielar. – I nie zatrzymujemy się, bo kupiliśmy budynek przy ulicy Ligonia, który w krótkim czasie stanie się również miejscem oddanym potrzebującym.