Fortuna 1 Liga. Odra Opole odrobiła straty i pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza [ZDJĘCIA]

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek w tym spotkaniu, można było się zastanawiać, czy w ogóle dojdzie ono do skutku. Ulewy przechodzące masowo nad Polską nie oszczędziły bowiem w niedzielę (22.10) również Opola. W stolicy naszego województwa do około godziny 14 padał rzęsisty deszcz, lecz murawa na stadionie przy ulicy Oleskiej okazała się być wystarczająco dobrze przygotowana do gry.

W pierwszej połowie, w tych trudnych warunkach generalnie lepiej radzili sobie przyjezdni. Czujność bramkarza Odry Artura Halucha chytrym strzałem z dystansu szybko sprawdził Morgan Fassbender, ale golkiper opolan był na posterunku. To on był zresztą jednym z głównych ojców zwycięstwa swojej drużyny, gdyż wspomniana parada była jedną z kilku, którymi uchronił gospodarzy przed stratą gola.

Jedyny raz Haluch skapitulował w 23. minucie. Nie miał wtedy jednak nic do powiedzenia, ponieważ goście strzelili bramkę z rzutu karnego, podyktowanego za faul Adriana Purzyckiego. Z jedenastu metrów Wiktor Biedrzycki posłał piłkę w środek bramki.