Fortuna 1 Liga. Odra Opole przegrała na wyjeździe z Motorem Lublin [ZDJĘCIA]

Tak jak i wynik na to wskazuje, był to absolutnie jeden z najsłabszych występów opolan w bieżących rozgrywkach. Dość powiedzieć, że nie oddali oni ani jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika.

Trzeba było jednak ogólnie trochę zaczekać, zanim widowisko w jakikolwiek sposób się rozkręciło. W pierwszej połowie bowiem z boiska wiało nudą i właściwie nie oglądaliśmy w niej dogodnych okazji do zdobycia bramki.

Druga połowa upłynęła z kolei pod znakiem przewagi Motoru. Już w początkowym jej kwadransie dwukrotnie musiał wykazać się bramkarz Odry Artur Haluch.

Mimo że rozgrywa on generalnie znakomity sezon, nie miał nic do powiedzenia w 67. minucie, kiedy to zespołową akcję Motoru idealnie wykończył Arkadiusz Najemski.

W kolejnych fragmentach spotkania lepsze wrażenie nadal sprawiali gospodarze. Cztery zmiany dokonane łącznie przez szkoleniowca Adama Noconia na niewiele się tym razem zdały, a piłkarze z Lublina potwierdzili swoją dominację w doliczonym czasie gry. Wtedy to wynik ustalił rezerwowy Kacper Wełniak.