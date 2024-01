Gdzie ratownik wodny nie może, tam drona pośle. Opolscy ratownicy i strażacy uczestniczą w innowacyjnym szkoleniu

Dron wodny to robot, który pozwala zbadać teren głęboko pod wodą. Maszyna „widzi” tyle samo, ile może dostrzec płetwonurek, ale przy nieporównywalnie mniejszym ryzyku.

- Gdyby było utonięcie, albo zaginięcie, musielibyśmy wprowadzać nurka. To niestety jest ryzykowne. Po co narażać życie człowieka, jeśli możemy wykorzystać do pracy maszynę – mówi Dariusz Skoratko, dyrektor zarządzający Eurodron, firmy organizującej szkolenie.