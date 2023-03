Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo 2023 w Opolu. Zobacz unikatową biżuterię, niezwykłe kamienie i skamieniałości

Wystawcy zaprezentują nie tylko minerały, ale także skamieniałości, biżuterię, meteoryty, bursztyny, kości dinozaurów oraz kamienie szlachetne.

- Kamienie od wieków były używane do leczenia. My dziś do natury wracamy, dlatego coraz częściej sięgamy po wszelkie minerały szukając leku na różne dolegliwości. Kamienie nie zastąpią tradycyjnej medycyny, ale mogą być jej uzupełnieniem. Mają niezwykłe właściwości - mówi pani Ilona z firmy Miragia Stone.