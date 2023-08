Gmina Murów otrzyma 9 mln złotych rządowego wsparcia na budowę nowego gmachu urzędu. Powstanie Centrum Usług Publicznych

Koszt całej inwestycji to ponad 11 mln 364 tys. złotych. Dotacja z budżetu państwa pokryje 80% wydatków i wyniesie ponad 9 mln 91 tys. złotych.

- Dla gminy Murów to wyjątkowa, historyczna chwila. Jeszcze nie było takich środków, które by do naszej gminy trafiły na realizację tak ważnego zadania - podkreśla wójt Murowa Michał Golenia.