Janusz Kowalski o atakach na dziennikarzy i polityków. "Nie" dla hejtu i kloacznego języka w debacie publicznej"

- Tutaj właśnie w Opolu bardzo mocno chcemy powiedzieć zdecydowanie „Nie” językowi pogardy językowi chamstwa językowi kloaki, którą prezentuje Platforma Obywatelska - mówił Janusz Kowalski. - Nie zgadzamy się na taki język, nie zgadzamy się na to, aby Platforma Obywatelska tolerowała i próbowała odebrać to, co dla Polaków jest najważniejsze. Tutaj właśnie na Placu Wolności mówimy jasno: Donald Tusk chce odebrać Polakom wolność i bezpieczeństwo. Wolność, bo Polska Donalda Tuska, to jest właśnie taka Polska, w której kasta trzeciej RP zakazuje mówić prawdę Donald Tusk chce nam odebrać bezpieczeństwo,mówią, że są politykami, którzy twardo myślą o Polsce, ale robią to dla niepoznaki, bo faktycznie realizują plan niemiecki. Namawiają żeby nie brać udziału w referendum, a t jest bardzo ważne referendum. Polska jako pierwsze państwo w Europie może powiedzieć twarde „nie” planowi Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, wprowadzania tutaj między innymi do Opola, do województwa opolskiego, ale i do całej Polski, tysięcy muzułmańskich migrantów. Referendum jest najważniejszym świętem demokracji i prawem obywateli jest bronić swoich praw do wyrażania woli.