Marsz Równości w Opolu. Wśród postulatów śluby osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci oraz aborcja na żądanie

- Będzie to swego rodzaju symbol, potwierdzający, że Opole to miasto otwarte i tolerancyjne, choć kiedyś przed wejściem do ratusza wisiały flagi nazistowskie i symbole NSDAP - napisał prezydent Wiśniewski na Facebooku w swoim długim wpisie o martyrologii Żydów w Niemczech, zmniejszeniu finansowania języka niemieckiego jako języka ojczystego na Opolszczyźnie oraz rzekomej groźbie pogrążenia Polski "we krwi".