JuraPark w Krasiejowie już działa, ale na razie w ograniczonym zakresie. Co można zobaczyć?

Poczta znów chciała danych opolan. Co na to prezydent?

Poczta Polska ponowiła pismo do ratusza, w którym oczekuje wydania danych mieszkańców Opola do organizacji wyborów prezydenckich 2020. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski po raz kolejny odmówił. W pisemnym uzasadnieniu wskazuje, że gdyby to uczynił, to naruszyłby prawo.