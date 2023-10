Kolejne centrum handlowe zostanie rozbudowane. Powierzchnia galerii Turawa Park zwiększy się aż o 10 tys. metrów kwadratowych! Sławomir Draguła

Centrum Handlowe Turawa Park otrzymało pozwolenie na rozbudowę, co stanowi znaczący krok w planach rozwoju galerii. Dzięki inwestycji powstanie dodatkowe 10 tys. metrów kwadratowych, co zwiększy łączną powierzchnię handlową obiektu do 36 tys. metrów kwadratowych.