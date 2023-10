Kolejny obiekt sportowy ma być chlubą Opola. Szykuje się modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej

- Mamy zgodę spółki Remtrak na udostępnienie części terenu ich zakładu pod rozbudowę stadionu, a to furtka do tego, by móc ruszać z pracami dotyczącymi opracowania dokumentacji modernizacji obiektu - poinformował na swoim Facebooku Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. - To jeszcze nie zgoda na zamianę działek, ale nie ma już przeszkód do rozpoczęcia przygotowania dokumentacji.