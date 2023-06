Koncert "Schody do wolności" 2023. Zagrali m.in. Kayah, Piasek i Lady Pank. Znajdź się na zdjęciach!

- W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest 25-lecie obrony województwa – wyjaśniał wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. - Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim, którzy 25 lat temu walczyli o to, by region opolski pozostał na mapie kraju i abyśmy byli dalej suwerennym województwem, abyśmy naszej siedziby regionu nie przenosili na Dolny Śląsk, ani na Śląsk. Ale podobnie jak rok temu, będziemy dziękowali przedsiębiorcom, bo gdyby nie przedsiębiorcy, to nie moglibyśmy sfinansować tego przedsięwzięcia.